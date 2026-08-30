Trabzonspor'da Amedspor maçı öncesi sakatlık - Son Dakika
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Trabzonspor'da Amedspor maçı öncesi sakatlık

Trabzonspor\'da Amedspor maçı öncesi sakatlık
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Trabzonspor'da Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde darbeye bağlı ağrı nedeniyle yapılan kontrollerde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncu, Amedspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Fatih Tekke önderliğindeki Trabzonspor’da Ruslan Malinovskyi’nin sağlık durumuyla ilgili kulüp tarafından açıklama yapıldı. 

MALINOVSKYI'DE ÖDEM TESPİT EDİLDİ 

Ukraynalı futbolcunun sol dizinde darbeye bağlı ağrı nedeniyle yapılan kontrollerinde yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Malinovskyi’nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi’nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

AMEDSPOR MAÇINDA YOK

Malinovskiy, 31 Ağustos Pazartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynanacak karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarıldı.

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