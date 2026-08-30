Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi - Son Dakika
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Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
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Galatasaray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao’yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Milan’a 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Leao ile 4 yıllık sözleşme imzalanırken, yıldız futbolcuya her sezon net 10 milyon euro garanti ücret verilecek.

Galatasaray, İtalyan devi AC Milan'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Rafael Leão transferini resmen tamamladı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer için AC Milan'a 38 milyon euro sabit bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Anlaşma şartları kapsamında, oyuncunun gelecekteki olası satışından elde edilecek kârın %20'lik bölümü de İtalyan temsilcisine aktarılacak.

10 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli yıldız ile 4 yıllık mukavele imzalanırken, futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

<a class='keyword-sd' href='/rafael-leao/' title='Rafael Leao'>Rafael Leao</a> transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi

SPORTING'DEN MILAN'A UZANAN BAŞARI DOLU KARİYER

Futbol altyapısını Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting'de alan Leão, A takımda 4 maçta görev yaptıktan sonra 2018 yılında Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu. Fransa'da geçirdiği tek sezonda 26 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, 2019 yazında AC Milan'ın yolunu tuttu.

İtalyan devinde 7 sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizen Leão, Milan formasıyla çıktığı toplam 293 resmi müsabakada 80 kez fileleri havalandırdı. Portekizli milli futbolcu, geçtiğimiz sezon ise Milan forması altında 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, Rafael Leao, Güncel, Milan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    çöpe para verdiler sırf taraftar sussun 10 17 Yanıtla
  • Ahmet1998* Ahmet1998*:
    aynen inandık . 50m bonservis ve 17m maaş olduğunu sağır sultan biliyor. 11 9 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Galatasaray çok iyi bir transfer yaptı 2 transfer daha lazım çünkü şampiyonlar Ligi'nde yetersiz kalır Türkiye iliğine yeterlidir fazla bile ama şampiyonlar ligi yetmez transfer şart 3 3 Yanıtla
  • hakan aydın hakan aydın:
    babalarının çiftliği Galatasaray oyunumu oynuyor da futbolcu aldı adamların kafaları bir yerde oynuyor osimen yunus ve lukas başka yok adamlar bizi hasta eder oyunlarıyla onlar milyon dolarları götürüyor bizde birbirimizi yiyoruz 1 2 Yanıtla
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