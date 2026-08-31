Daha imzası bile kurumamıştı! Samet Akaydin, Trabzonspor\'dan ayrılıyor

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla Trabzonspor'a imza atan Samet Akaydın, bordo-mavili ekipte aradığı süreleri bulamayınca ayrılık kararı aldı.

İLK 11'DE FORMA GİYECEĞİ TAKIMA GİDECEK

Teknik heyetin stoper rotasyonunda geride kalan tecrübeli savunmacının, düzenli forma giyebileceği ve ilk 11 garantisi alabileceği bir takıma transfer olmak istediği iddia edildi. Menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alan 32 yaşındaki milli stoperin, kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de oynanan maçlarda şu ana kadar forma giyemeyen milli stoper, Avrupa'da Ferencvaros ile oynanan rövanş maçında sadece 26 dakika süre almıştı.