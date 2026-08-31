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Bitcoin ve altını aynı risk vurdu

Bitcoin ve altını aynı risk vurdu
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Bitcoin ağustos boyunca altınla birlikte yükseldi. İki varlığın yükselişi, para birimlerinin değer kaybına karşı korunma arayışıyla aynı döneme denk geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günkü Jackson Hole konuşmasının ardından faiz artışı beklentisi güçlenirken iki varlık da geriledi.

Bitcoin'in altınla hareket ettiği dönemde iki varlık da yükseldi. Fed'in daha şahin bir çizgiye yönelmesiyle aynı ilişki ortak bir risk kanalına dönüştü.

Yükselişin çıkış noktalarından biri tahvil piyasasındaki gelişmeydi. ABD Hazinesi, uzun vadeli tahvillerde geri alım üst sınırını operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını duyurdu. Duyurunun ardından yatırımcılar itibari para birimlerinden alternatif varlıklara yöneldi.

Hareket fon akışlarına ve madencilik hisselerine yansıdı. MSCI Küresel Altın Madencileri Endeksi ağustosta yüzde 43 kazanarak kayıtlardaki en güçlü ayını yaşadı. Altın ve Bitcoin ETF'lerine ise beş işlem gününde toplam 7 milyar dolar girdi.

İki varlık da son dönemdeki zirvesine geçen hafta ulaştı. Altın salı günü ons başına 4 bin 697 dolara, Bitcoin ise 81 bin 354 dolara çıktı.

Ardından iki varlık da zirvesinden geri çekildi. Altın pazartesi 4 bin 432 dolara inerek salı zirvesinden yüzde 5,6 geriledi, Bitcoin de haftalık zirvesinden yaklaşık yüzde 5 düşerek 77 bin dolar bandına indi.

FAİZ ARTIRIMI OLASILIĞI YÜZDE 62,6'YA ÇIKTI

Warsh ilk Jackson Hole konuşmasında enflasyon mesajını sertleştirdi. Başkan, "Enflasyon yüzde 2 hedefimizin üzerinde seyrediyor, dolayısıyla Fed'in şu anki öncelikli odağı fiyatlar olmalı." dedi.

CME'nin FedWatch aracına göre Fed'in 16 Eylül'de faiz hedefini yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 aralığına yükseltme olasılığı yüzde 62,6'ya çıktı.

Olasılık bir gün önce yüzde 57, bir hafta önce yüzde 39,9 düzeyindeydi.

Faiz artışı beklentisi iki varlık üzerinde aynı kanaldan baskı kurdu. Politika faizinin yükselmesi getiri üretmeyen varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Altın ve Bitcoin bu grupta yer alıyor.

BİTCOİN'İN ALTINLA BAĞI İKİ YÖNLÜ ÇALIŞIYOR

Son düşüş ortak hareket örüntüsünü bozmadı. İki varlığın birlikte gerilemesi aynı makro etkene tepki verdiklerini gösteriyor.

Grayscale bu değişimi satıştan günler önce işaret etmişti. Araştırma Başkanı Zach Pandl, yatırımcıların Bitcoin'i artık teknoloji hisselerine kaldıraçlı bir bahis yerine parasal bir korunma aracı olarak gördüğünü savunmuştu.

Bu yaklaşım iki yönlü çalışıyor. Parasal korunma aracı olarak fiyatlanan varlıklar, para birimlerinin değer kaybına ilişkin endişeler güçlendiğinde yükseliyor. Fed şahinleştiğinde ise teknoloji hisselerinden bağımsız biçimde satış baskısıyla karşılaşabiliyor.

Düşüşün bir bölümü sıradan kâr satışı da olabilir. İki varlık da aya başladıkları seviyenin hâlâ çok üzerinde işlem görüyor.

Gözler 16 Eylül'deki Fed toplantısına çevrildi. Fed piyasanın fiyatladığı faiz artırımına giderse para birimlerinin değer kaybına karşı kurulan işlem, tahvil satışlarının başlamasından bu yana ilk ciddi engeliyle karşılaşacak.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 816 dolardan işlem görüyor. Kripto para, 81 bin 354 dolarlık haftalık zirvesinin yaklaşık 3 bin 500 dolar altında kaldı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve altını aynı risk vurdu - Son Dakika

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