Girne\'deki facia sonrası Bakan Arıklı belgeleri paylaştı: Gerekirse istifa ederim

Girne-Taşucu seferini yaptığı sırada Girne açıklarında alabora olan "Filo Jet" isimli feribotta 18 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Kazaya ilişkin tüm ihtimallerin masada olduğunu belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Gerekirse istifa ederim, kamu görevi hesap verme makamıdır" diyerek adli ve idari soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü duyurdu.

Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra baş bölümünden su alarak alabora olan feribot faciasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Kayıp 18 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları KKTC ve Türkiye Sahil Güvenlik ile Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla aralıksız sürerken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kazanın nedenlerine ve iddialara ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

TÜM İHTİMALLER İNCELENİYOR

Geminin kısa süre içinde ciddi şekilde su alarak battığını belirten Bakan Arıklı, kesin nedenin teknik incelemelerin ardından netleşeceğini söyledi. İncelemelerin kapsamına ilişkin bilgi veren Arıklı; teknik arıza, yapısal kusur, stabilite ve balast problemleri, insan hatası, olumsuz deniz koşulları ve başka bir cisimle temas ihtimalinin titizlikle değerlendirildiğini ifade etti. Soruşturmada gemiye ait AIS, GPS, radar kayıtları, VHF telsiz görüşmeleri ve makine alarm verilerinin mercek altına alındığını vurgulayan Arıklı, gerek görülmesi halinde Türkiye'den ve uluslararası kuruluşlardan bağımsız uzmanların sürece dahil edilebileceğini kaydetti.

Arıklı, geminin kaptanlık, klas ve uygunluk belgelerini kamuoyuyla paylaştı.

"GEMİNİN TÜM BELGELERİ VE CAN YELEKLERİ MEVCUTTU"

Denetim süreçlerinin ve gemi belgelerinin de soruşturma kapsamında olduğunu belirten Arıklı, Filo Jet'in denize elverişlilik belgesi, klas kayıtları, Yüksek Hızlı Tekne İşletme İzni ve kaptan ehliyetinin tam olduğunu açıkladı. Geminin %60 kapasiteyle sefere çıktığını aktaran Bakan, araçta tüm yolculara yetecek sayıda can yeleği bulunduğunu bildirdi. İhmali görülen hiçbir kamu görevlisi veya özel şirket çalışanının gözetilmeyeceğini vurgulayan Arıklı, "Hiç kimse makamına veya konumuna bakılmaksızın soruşturmanın dışında tutulmayacak" ifadelerini kullandı.

"KARA KUTU" ARANACAK

Geminin 500 metreyi aşan bir derinlikte yer aldığını ve bu durumun teknik incelemeyi zorlaştırdığını belirten Arıklı, sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı sualtı araçlarının (ROV) kullanılacağını açıkladı. İncelemelerde sadece batış nedeni değil; su alma anında alarmların çalışıp çalışmadığı, yolcuların bilgilendirilmesi ve tahliye prosedürlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı da araştırılacak.

"GEREKİRSE İSTİFA EDERİM, HESAP VERMEKLE YÜKÜMLÜYÜZ"

Siyasi sorumluluk tartışmalarına yanıt veren ve BRT ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Erhan Arıklı, sürecin manipüle edilmemesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Kamu görevi makamı koruma makamı değildir; hesap verme makamıdır. Gerekirse istifa ederim ama olayın ilk anından itibaren birilerini dövmeye çalışmak etik anlayıştan uzak. Biraz sabırlı olun. Kara kutu bulunduktan sonra bunun siyasi sorumluluğu neyse, ben dahil herkes üstlenir."