Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın - Son Dakika
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Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın

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Alman gazetesi Handelsblatt, Türk savunma sanayisinin son yıllardaki yükselişini mercek altına aldı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının milenyumun başındaki 200 milyon dolar seviyesinden geçen yıl 8,5 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken gazete, Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payını iki katına çıkardığını vurguladı. Analizde Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı "Onlara teçhizat satmadılar, onlar da kendileri üretti" şeklinde özetlendi.

Alman basınından Türk savunma sanayisinin yükselişine ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Handelsblatt, Türkiye'nin yıllar içerisinde geliştirdiği savunma sanayisini ve uluslararası silah pazarında artan ağırlığını ele aldı.

Gazete, Türkiye'nin artık kendi güçlü savunma sanayisine sahip olduğunu ve ürettiği sistemlerle uluslararası pazardan giderek daha fazla pay aldığını yazdı.

"SATMADILAR, KENDİLERİ ÜRETTİ"

Handelsblatt'ın analizinde Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmeye yer verildi.

Gazete, "Türkiye, 'NATO'daki dostları' sayesinde dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri oldu. Onlara teçhizat satmadılar, onlar da kendileri üretti" ifadelerini kullandı.

Handelsblatt, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünü ihracat rakamları üzerinden de değerlendirdi.

Haberde yer alan verilere göre Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı, milenyumun başındaki yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinden geçen yıl 8,5 milyar dolara yükseldi.

Aradan geçen dönemde ortaya çıkan büyük artış, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesinin yanı sıra uluslararası pazarlardaki konumunun değişimini de ortaya koydu.

İLK 7 AYDA YÜZDE 26'DAN FAZLA ARTIŞ

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatındaki yükselişin bu yıl da devam ettiği belirtildi.

Resmi verilere dayandırılan rakamlara göre sektörün ihracatı, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26'dan fazla arttı.

Böylece Türk savunma ve havacılık sanayisinin ilk yedi aylık ihracatı yaklaşık 5,8 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE DÜNYADA 11'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Analizde Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine de yer verildi.

SIPRI verilerine göre Türkiye, 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında 11'inci sırada yer aldı.

Havacılık, Almanya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Almanya Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın - Son Dakika

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