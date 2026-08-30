Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü - Son Dakika
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Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin ilk görüntüler ulaştı. Limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sulara gömülen geminin parçalarının deniz yüzeyine yayıldığı görülürken, bazı yolcuların alabora olan katamaranın üstünde kurtarılmayı beklediği görüldü.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan hareket ettikten yaklaşık 2 kilometre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak alabora olan yolcu gemisi için ekipler teyakkuza geçti. Yetkililer, kaza mahalline derhal 3 sahil güvenlik botu ile bölgedeki 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Denizdeki tahliye ve kurtarma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak, liman kıyısında acil müdahalede bulunmak üzere çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Bölgeden aktarılan ilk görsel materyallerde, batan gemiden kopan çeşiti parçaların ve eşyaların deniz yüzeyinde sürüklendiği görüldü. Ekiplerin deniz yüzeyindeki arama ve kurtarma çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel, Gündem, Girne, Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü - Son Dakika
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