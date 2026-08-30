KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

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Girne'nin 4 mil açıklarında yaklaşık 267 yolcusu bulunan bir feribot su alarak battı. Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu gemi alabora oldu. Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere yola çıkan katamaran tipi bir yolcu gemisinin, kıyıdan 4 mil açıkta su almaya başladığını belirtti.

"GEMİ TERS DÖNMÜŞ DURUMDA"

Olayın haber alınmasının ardından ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini kaydeden Arıklı, "Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekipleri anında müdahale etti. Maalesef gemi şu an ters dönmüş durumda. Yaklaşık 260 yolcunun tahliyesi için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

KURTARMA OPERASYONU İÇİN TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLDİ

Kurtarma çalışmalarına çok sayıda birimin destek verdiğini vurgulayan Bakan Arıklı, şunları söyledi:

"Şu anda Sahil Güvenlik botları, helikopter ve bölgedeki sivil tekneler ile gemiler kurtarma çalışmalarına eşlik ediyor. Yolcular gemiden alınarak daha güvenli yerlere aktarılıyor. Biz de limanda ambulansları hazır hale getirdik, yolcuların kıyıya getirilmesini bekliyoruz."

EKİPLER 15-20 DAKİKADA ULAŞTI

Kazanın meydana geldiği andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Arıklı, Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbardan yaklaşık 15-20 dakika sonra olay yerine ulaştığını ve kurtarma operasyonunun koordineli bir şekilde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

DEV DALGALAR KURTARMA ÇALIŞMALARINI GÜÇLEŞTİRİYOR

Bakan Arıklı, kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi olmadığını ancak bölgede deniz şartlarının oldukça ağır olduğunu belirtti:

"Şu an kesin bir şey söylemek için erken ancak deniz oldukça dalgalı. Olayın nasıl meydana geldiğini incelemeler sonucunda netleştireceğiz. Önceliğimiz can kaybı yaşanmadan yolcularımızı karaya ulaştırmak."

KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

YOLCULAR DİĞER GEMİLERE NAKLEDİLİYOR

Kurtarma operasyonunun detaylarına değinen Bakan Arıklı, bölgedeki diğer deniz araçlarının da seferber edildiğini söyledi:

"Saat 12.00 itibarıyla Girne Limanı'ndan ayrılan geminin ardından, limanda bekletilen diğer yolcu gemilerini de bölgeye yönlendirdik. Bir başka firmanın yolcu gemisi derhal hareket ederek bölgeye ulaştı ve kazazede yolcuları gemiye almaya başladı."

LİMANDA "SAHRA HASTANESİ" KURULUYOR

Tahliye edilen yolcular için Girne Limanı'nda geniş çaplı hazırlık yapıldığını belirten Arıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Kıyıda tüm tedbirlerimizi aldık. Ambulanslarımız hazır bekliyor. Sivil Savunma ekiplerimiz limanda hızlı bir şekilde tıbbi müdahale çadırı kuruyor. İlk yardım müdahaleleri burada yapılacak, durumu ağır olan yolcularımız olursa ki temennimiz olmaması yönünde, derhal hastanelere nakledilecekler. Ekiplerimiz hummalı bir gayretle, hiçbir can kaybı yaşanmadan süreci tamamlamak için çalışıyor."

KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

HASTANELER VE LİMAN HAZIR HALE GETİRİLDİ

KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması üzerine, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için limanda ve hastanelerde her türlü tedbirin alındığını bildirdi. Açıklamada, hem Girne Limanı’nda hem de devlet ve özel hastanelerde olası her türlü duruma karşı önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulandı. Maksimum düzeyde insan kaynağının harekete geçirildiği ve sağlık ekiplerinin hazır beklediği ifade edildi.

KURTARILAN YOLCULAR GİRNE LİMANI'NA GETİRİLDİ

Bakan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını bildirdi. Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörlerin de araştırıldığını kaydetti.

"ÖNCELİĞİMİZ YOLCULARIN VE MÜRETTEBATIN KURTARILMASIDIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haberin herkesi derinden üzdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BAŞBAKAN ÜSTEL BAŞKANLIĞINDA KRİZ MASASI TOPLANDI

Kazanın ardından oluşturulan Kriz Masası, KKTC Başbakanı Ünal Üstel başkanlığında toplandı. Toplantıya Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım Bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı katıldı. Arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi kararlaştırılırken Başbakan Üstel, “Şu anda tek önceliğimiz insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır” dedi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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