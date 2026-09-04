MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu - Son Dakika
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MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu

MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin görevleri sırasında giymeleri öngörülen önlüklere ilişkin standartları belirledi. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgenin ardından hazırlanan kılavuzda, önlüklerin tasarımından kullanımına kadar uygulanacak kriterlere yer verildi. Resmî ve özel okullardaki uygulamanın millî eğitim müdürlüklerince takip edilmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere zorunlu hale getirilen önlüklere yönelik kılavuz yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla bu yıl illere gönderilen “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler” konulu genelgede öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giyecekleri vurgulandı.

GENELGE KAPSAMINDA İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Bakanlıkça illere gönderilen yazıda, "söz konusu genelgede eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri ve önlük giymeleri gerektiğinin belirtildiği" hatırlatıldı.

Ayrıca genelge ile konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın millî eğitim müdürlüklerince takip edilmesinin hükme bağlandığı kaydedilen yazıda, öğretmenlerin görevleri sırasında kullanacakları önlüklerde ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tasarım, kullanım ve teknik özelliklere ilişkin standartlar belirlenerek Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu’nun hazırlandığı bildirildi.

Kılavuzda öğretmen önlüklerinin sade, kullanışlı, rahat ve estetik bir anlayışla tasarlanmasına yönelik standartlar ile kullanım ölçütlerine yer verildiği kaydedilen yazıda, bu kapsamda, Bakanlığa bağlı resmî ve özel okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacakları önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması, konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın takip edilmesi istendi.

İŞTE ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ STANDARTLARI

MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu
MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Desperado null Desperado null:
    olması gereken 4 0 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Tüm kamuda zorunlu olması gerekir 0 0 Yanıtla
  • Azmi Gökçek Azmi Gökçek:
    Yazmayım diyorum duramıyorum adama sormazlarmı öğretmen ve ögrencileri bu kıyafet konusunda bu hale kim getirdi. Eskiden öğretmenler takım elbise kravat takar öğrencilerde forma giyer adam gibi traş olunur Adam gibi adam yetişirsi. Şimdi mi fazla söze hacet yok görünen köy kılavuz istemez....... 0 0 Yanıtla
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