Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı. Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin haber yapmış ve ardından başsavcılık Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

"YARIN ADLİYEDE OLACAĞIM"

Gazeteci Murat Ağırel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Ankara Adliyesi'nde olacağım. İfade sonrasında hukuken paylaşabileceğim çerçevede kamuoyunu bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

Ağırel, geçtiğimiz günlerde Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketlere yönelik para transferleri ve yatırımlarına ilişkin haber hazırlamıştı. Haberde, Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina ve Velbert'te alışveriş merkezi için anlaşmalar yaptığı iddialarına yer verilmişti. Haberin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.