Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi - Son Dakika
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Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi

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Kadıköy Fikirtepe'de milyonlarca liraya satılan lüks rezidanslarda yetersiz ses yalıtımı büyük mağduriyet yarattı. Yan ve üst dairelerdeki konuşma ve gürültülerin aynen duyulduğunu belirten konut sakinleri mahremiyetin kalmadığını ifade ederken, rezidans içinden çekilen görüntüler projelerdeki yalıtım sorununu gözler önüne serdi.

Kentsel dönüşüm projeleriyle çehresi değişen ve yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken Fikirtepe'deki lüks rezidanslarda yaşayan konut sahipleri, komşu dairelerden gelen gürültüler nedeniyle zor günler geçiriyor. Milyonluk yatırımlarla alınan dairelerde ses yalıtımının yetersiz kalması, bölge sakinlerinin tepkisini topladı.

"FİKİRTEPE'DE ÖZEL HAYAT" VİDEOSU VİRAL OLDU

Yan ve üst dairelerden gelen en ufak konuşma ve ayak seslerinin dahi duyulduğunu belirten mağdurlar, durumu sosyal medya üzerinden dile getirmeye başladı. Rezidansındaki ses yalıtımı eksikliğini cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kadın vatandaşın "Fikirtepe'de özel hayat" notuyla paylaştığı video kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

MİLYONLUK YATIRIM YAPAN ALICILAR MAĞDUR

Özellikle lüks konsept ve yüksek yaşam standartları vaadiyle satılan projelerde yaşanan bu problem, inşaat kalitesi ve denetim tartışmalarını da beraberinde getirdi. Mahremiyetin kalmadığını ve konfor alanlarının kısıtlandığını ifade eden ev sahipleri ile kiracılar, proje üreticisi firmalardan ve site yönetimlerinden yalıtım sorununa acil çözüm bekliyor.

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi - Son Dakika

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