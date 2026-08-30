Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar - Son Dakika
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Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

Bir zamanlar Süper Lig\'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
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Süper Lig'de bir dönem Ege'yi başarıyla temsil eden Aydınspor Kulübü, şimdilerde uzun süredir belirlenemeyen kulüp başkanını sosyal medya üzerinden açtığı iş ilanı ile arıyor.

Aydın'da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydın spor taraftarları, 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklara karşı harekete geçti. 

İLAN VERİP BAŞKAN ARIYORLAR

Aydınspor'a gönülden bağlı olan taraftarlar, kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı ve Aydın'ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarken, sahipsiz kalan kulübün de yeniden ayağa kalkarak eski günlere dönmesini bekliyor. Bu kapsamda harekete geçen siyah beyazlı taraftarlar, bir iş arama sitesi üzerinden kulüp başkanlığı için iş ilanı verdi. "Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlıklı iş ilanını ile kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren Aydınspor taraftarları, son durumuna dikkat çekerek kulübün geleceğine sahip çıkabilecek bir başkan adayı bulmak amacıyla kamuoyuna çağrı yaptı.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

Verilen iş ilanının açıklamasında ise, "Bir iş ilanı değil. Bir makam ilanı hiç değil. Bu, bir şehrin hafızasına, armasına ve tribünlerine sahip çıkma çağrısıdır. Aydınspor bugün yalnızca yeni bir başkan aramıyor. Kulübü yeniden ayağa kaldıracak, sorumluluk almaktan kaçmayacak, Aydınspor'un geçmişiyle geleceği arasında köprü kuracak güçlü bir irade arıyor. Yıllardır tribünlerde yaşayan, nesilden nesile aktarılan bu arma; sahipsizliği değil, mücadeleyi hak ediyor. Biz kolay bir görev sunmuyoruz. Hazır bir düzen de sunmuyoruz. Ama bir şehrin arkasında durabileceği, tribünlerin yeniden dolabileceği ve çocukların formasını gururla giyebileceği bir Aydınspor'u yeniden inşa etme fırsatı sunuyoruz. Makam koltuğu boş olabilir ama o arma hala orada" ifadeleri yer aldı.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA BAŞVURU

Ülke genelinde dikkat çeken ve 36 saat yayında kalan ilana yapılan başvurular ise dikkat çekti. Yoğun ilginin ardından ilan başvurulara kapatılırken, "Kulüp Başkanı Aranıyor" ilanına bin 391 kişi başvurdu, 18 bin 274 kişi görüntüledi.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar

Sosyal Medya, Aydınspor, Futbol, Medya, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İstanbullu null İstanbullu null:
    Fenerbahçeye 6 atmışlardı 3 0 Yanıtla
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