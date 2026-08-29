Nepal ve Çin'de Sel Felaketi: 626 Ölü - Son Dakika
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Nepal ve Çin'de Sel Felaketi: 626 Ölü

Nepal ve Çin\'de Sel Felaketi: 626 Ölü
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Nepal'in Himalaya bölgesinde sel felaketinde 626 kişi hayatını kaybetti, 2,426 kişi kayıp.

(ANKARA) - Nepal'in Çin sınırındaki Himalaya bölgesinde meydana gelen ani sel felaketinde can kaybı 626'ya yükselirken, en az 2 bin 426 kişiye hala ulaşılamadığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları dördüncü gününe girerken, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde de can kaybının 7'ye yükseldiği, 554 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınır bölgesini çarşamba günü vuran ani sel felaketinin ardından Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun (NDRRMA) yaptığı açıklamada, ülkede 626 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 426 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Kayıplar arasında 517 yabancı uyruklu da bulunuyor. Felaket sırasında bölgede çok sayıda yabancı turistin, Hindu ve Budistler için kutsal kabul edilen Tibet'teki Kailash Dağı'na hac yolculuğu yaptığı belirtiliyor.

TİBET'TE ÖLÜ SAYISI YEDİYE YÜKSELDİ

Çin devlet medyasına göre, Tibet Özerk Bölgesi'nde doğrulanan can kaybı 7'ye yükseldi, 554 kişiden ise hala haber alınamıyor. Çinli kurtarma ekipleri, afetin Tibet tarafındaki merkezlerinden Gyirong Sınır Kapısı'na ancak dün öğleden sonra ulaşabildi.

Uydu görüntüleri de Nepal ile Tibet arasındaki başlıca kara geçişlerinden Gyirong'un büyük ölçüde tahrip olduğunu gösteriyor.

Arama kurtarma çalışmalarını zorlaştıran ikinci afet riski de devam ediyor. Çin devlet medyası, ilk felaketin ardından enkazın suyun önünü kapatmasıyla oluşan göldeki su seviyesinin yeniden yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, yeni çamur akıntıları ve heyelanların meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Gyirong çevresindeki kurtarma ekipleri, yamaçlardaki hareketliliği takip etmek ve erken uyarı sağlamak amacıyla insansız hava araçları kullanmaya ve gözlem noktaları oluşturmaya başladı.

CENAZELERİN KİMLİĞİ BELİRLENEMİYOR

Felaketin boyutunun büyümesiyle cenazelerin kimliklerinin belirlenmesi de önemli bir sorun haline geldi. Nepal'in Chitwan bölgesindeki yetkililer, şu ana kadar bölgede bulunan 233 cenazeden yalnızca dördünün kimliğinin tespit edilebildiğini açıkladı. Yetkililer, sağlık kuruluşları ve nehir kıyılarından çıkarılan cenazelerin önemli bölümünün ileri derecede bozulması nedeniyle görsel olarak teşhis edilemediğini bildirdi. Kimliği belirlenemeyen 229 cenaze sağlık kuruluşları ve geçici merkezlerde tutulurken DNA örneklerinin alınmasına devam ediliyor.

ULUSLARARASI YARDIM SEFERBERLİĞİ

Birleşmiş Milletler, on binlerce hanenin acil gıda ve içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildirirken, Avrupa Birliği 2 milyon euro acil insani yardım, Kanada 5 milyon Kanada doları destek sağlayacağını duyurdu. Yeni Zelanda, Nepal Kızılhaçı ve diğer yardım kuruluşlarına toplam 2 milyon Yeni Zelanda doları aktaracağını bildirdi.

ABD, Rasuwa'da barınak olarak kullanılan iki okul için gıda dahil 2,5 tondan fazla acil yardım malzemesi gönderdi. Hindistan ise üçüncü yardım uçağıyla 10 ton insani yardımın yanı sıra 11 doktor ve sağlık görevlisi ile tünel kurtarma operasyonlarına destek verecek bir keşif ekibini Nepal'e gönderdi.

Kaynak: ANKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal ve Çin'de Sel Felaketi: 626 Ölü - Son Dakika

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