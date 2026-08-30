KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz - Son Dakika
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KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kıyıları açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı "Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil" dedi.

Girne açıklarında seyir halindeki yolcu gemisi, bölgede aniden etkisini gösteren şiddetli fırtınaya dayanamayarak sulara gömüldü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Denizden çıkarılan kazazedeler hızla kıyıya ulaştırılarak hazır bekleyen ambulanslarla çevre hastanelere sevk ediliyor.

BAKAN ARIKLI: KAYIPLARIMIZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Faciaya ilişkin açıklamalarda bulunan KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin yer aldığını belirtti. Yolcu listesinde 4 Alman ve 3 İran uyruklu kişinin de bulunduğunu aktaran Arıklı, sahadaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda kurtarılanların sayısını vermemiz mümkün değil. Çünkü halen daha gemiden kıyıya intikal devam ediyor. Oradan ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil."

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz

LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ: CAN KAYIPLARI VAR

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri TRT Haber yayınına katılarak sahadaki tabloya ilişkin resmi bilgileri paylaştı.

Sahil Güvenlik, sivil tekneler ve helikopterlerin desteğiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarının neticelerini değerlendiren Büyükelçi Başçeri, denize dökülen yolcuların büyük bir kısmının ekiplerin hızlı müdahalesiyle hayata tutunduğunu belirtti. Başçeri, üzücü haberi ise şu sözlerle duyurdu:

"Çok sayıda kişi karaya çıkarıldı, 259 yolcunun ekseri çoğunluğu kurtarıldı. Ancak maalesef can kayıpları var."

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz

KKTC BAŞBAKANI ÜNSEL: HAYATINI KAYBEDENLER VAR

KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribotta hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi

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Son Dakika Gündem KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • nedimbiceryen34@gmail.com [email protected]:
    işin içinde İsrail yoksa bende birşey bilmiyorum şuana kadar Kıbrıs'ta hiç gemi battığını duydunuzmu 1 0 Yanıtla
  • fnzynrbwc4 fnzynrbwc4:
    ne biçim insansın 1 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Bizler ne ara bu kadar kötü düşünceli insanlar olduk ? Ordaki yolcuların çoğu üniversite kayıtları için ve feribot ucuz olduğu için gidiyorlardı.Allah hepimizi ıslah etsin. 0 0 Yanıtla
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