Boşanma Davasındaki Eşini Ateşe Verdi: Canlı Yandı

ADANA'da N.Ç. (56) isimli kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra boşanma davası açtığı mimar H.Ç. (58), eşi barışma teklifini kabul etmeyince önce kamyonetini, ardından içinde bulunduğu evi ateşe verdi. H.Ç., yangında hayatını kaybetti.

Olay, 12 Ağustos gecesi, merkez Çukurova ilçesindeki Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar H.Ç., şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuğunun annesi N.Ç. barışma teklifini kabul etmeyince mahalledeki müstakil evine geldi. H.Ç., önce park halindeki kamyonetini yaktı, ardından da içeri girip kapıyı üzerine kilitlediği evi ateşe verdi. Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç ve evdeki yangın, söndürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesinin ardından eve giren sağlık görevlileri, H.Ç.'nin yangında yaşamını yitirdiğini belirledi. H.Ç.'nin cansız bedeni, otopsinin ardından Mersin'de toprağa verildi.