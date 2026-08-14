Boşanma Davasındaki Eşini Ateşe Verdi: Canlı Yandı - Son Dakika
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Boşanma Davasındaki Eşini Ateşe Verdi: Canlı Yandı

Boşanma Davasındaki Eşini Ateşe Verdi: Canlı Yandı
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Adana'da boşanma davası açan ve şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldıran eşinin barışma teklifini reddetmesi üzerine mimar H.Ç., önce kamyonetini, ardından evini ateşe verdi. Yangında hayatını kaybetti.

ADANA'da N.Ç. (56) isimli kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdıktan sonra boşanma davası açtığı mimar H.Ç. (58), eşi barışma teklifini kabul etmeyince önce kamyonetini, ardından içinde bulunduğu evi ateşe verdi. H.Ç., yangında hayatını kaybetti.

Olay, 12 Ağustos gecesi, merkez Çukurova ilçesindeki Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar H.Ç., şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldıran 3 çocuğunun annesi N.Ç. barışma teklifini kabul etmeyince mahalledeki müstakil evine geldi. H.Ç., önce park halindeki kamyonetini yaktı, ardından da içeri girip kapıyı üzerine kilitlediği evi ateşe verdi. Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç ve evdeki yangın, söndürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesinin ardından eve giren sağlık görevlileri, H.Ç.'nin yangında yaşamını yitirdiğini belirledi. H.Ç.'nin cansız bedeni, otopsinin ardından Mersin'de toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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