İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
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İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın ardından İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da partisinden istifa etti. Karakaş'ın AK Parti'ye geçeği iddia ediliyor.

Son dönemde AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ile gündeme gelen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, dün partisinden istifa etmişti. Henüz bu istifanın şok atlatılmadan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da partisinden istifa etti.

"KURUCUSU OLDUĞUM İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Ömer Karakaş yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." dedi. 

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
Aydın Milletvekili Ömer Karakaş

PAYLAŞIMI YORUMA KAPATTI

Bu istifanın ardında İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düşerken Karakaş'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımına yorum yapılmasına kapatmadı da dikkat çekti.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Karakaş'ın istifanın ardından AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Gerçekten millet olarak Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Vekilim diye seçip meclise gönderiyorsun belediye başkanı diye seçip makama oturtup hizmet bekliyorsun. Sonuç fırıldak tipler hepsi kendi menfaatlerinin peşinde kendilerini o makama getiren seçmenine ihanet edip duruyorlar. Bu ülkede siyasi ahlak diye bir şey kalmadı artık. 16 2 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    umarım parti kapanır. 3 6 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    yönünü açıkça belirtmeyen partilerin devamı olmaz.ben ortadayım demekle olmuyor. 3 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    sen kime tapıyon 0 2 Yanıtla
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