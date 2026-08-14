İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

Ferudun Ozmen:

Gerçekten millet olarak Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Vekilim diye seçip meclise gönderiyorsun belediye başkanı diye seçip makama oturtup hizmet bekliyorsun. Sonuç fırıldak tipler hepsi kendi menfaatlerinin peşinde kendilerini o makama getiren seçmenine ihanet edip duruyorlar. Bu ülkede siyasi ahlak diye bir şey kalmadı artık.