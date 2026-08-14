Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum

Edirne’de bir evde yaşanan ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedilmesiyle sonuçlanan olay, CHP Genel Merkezi’ni harekete geçirdi. Evdeki şüphelilerin, kavganın Yazgan’ın bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve "birlikte olmak istediğini" söylemesi üzerine çıktığını öne sürmesi ve olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert bir çıkış geldi.

"ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER KABUL EDİLEMEZ"

Gazeteci Olgun Kızıltepe'nin aktardığına göre; basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerden son derece rahatsız olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandala ilişkin tavrını net bir dille ortaya koydu. Parti içindeki duruşa vurgu yapan Kılıçdaroğlu "Ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez ve izlerken aşırı rahatsız oldum. Değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kast ediyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin lekesiz tarihine gölge düşüren hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yazgan'ın partiden ihracı için sürecin başlatıldığını duyurdu. Sarı, paylaşımında "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı evde bulunan ve kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, kavganın Yazgan'ın evdeki bir kadına yönelik cinsel içerikli ifadeleri üzerine çıktığını iddia etti.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

Öte yandan, darp anına ilişkin cep telefonu görüntülerinin soruşturma dosyasına girdiği ve dijital materyallerin incelemesine devam edildiği öğrenildi. Emniyette ifade vermeyen CHP’li Yazgan’ın ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilerek ifadesinin alınacağı bildirildi.