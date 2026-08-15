Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika
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Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı

Galatasaray\'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
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Galatasaray'ın Süper Lig'in açılış maçında Arca Çorum FK ile sahasında 2-2 berabere kalmasının ardından yönetime yönelik tepkiler arttı. Maç sırasında RAMS Park'ta "Yönetim istifa" tezahüratları yükselirken, X'te de binlerce Galatasaray taraftarı Başkan Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet eden paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında sahasında ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in golüyle öne geçmesine rağmen kısa süre içerisinde yediği iki golle 2-1 geriye düştü. Bu bölümün ardından RAMS Park tribünlerinden "Yönetim istifa!" tezahüratları yükseldi. Tepkiler maçın ilerleyen dakikalarında ve karşılaşmanın ardından da devam etti.

Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı

TEPKİ X'E TAŞINDI

Stadyumda başlayan protestoların ardından X'te de Dursun Özbek yönetimine yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı. Galatasaray taraftarları özellikle transfer dönemindeki gelişmelere tepki gösterirken, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdı. Yönetimin transfer politikası nedeniyle benzer protestoların Çorum FK karşılaşmasından önce de yapıldığı belirtilmişti.

Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı

ÖZBEK MAÇTAN ÖNCE "BİRAZ DAHA SABIR" DEMİŞTİ

Başkan Dursun Özbek ise Çorum FK karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada taraftarların transfer beklentisine değinmişti. Özbek, "Sizlerin bazı adımları daha erken görmek istediğinizi de biliyoruz. Biraz daha sabır. Hepimizi heyecanlandıracak gelişmeler için artık çok fazla beklemeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Dursun Özbek, Galatasaray, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serdar Dur Serdar Dur:
    4 senedir aynı terane. Takım da yaşlandı. İnsan hiç mi ders almaz. 0 0 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    macera aroyor bnlar 0 0 Yanıtla
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