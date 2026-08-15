Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile bordo-mavili bir taraftar arasında yaşanan anlar dikkat çekti. Taraftar, Tekke'ye seslenerek, "İstanbul takımlarına acımak yok. Çift forvet. Bam bam bam! Bu kupa Trabzonspor'a gidecek. Seninle şampiyon olacak Trabzon!" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE'NİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Taraftarın oldukça coşkulu şekilde söylediği sözlerin ardından Fatih Tekke herhangi bir karşılık vermedi. Deneyimli teknik adamın bir süre boşluğa bakarak garip bir tepki vermesi dikkat çekti. Tekke'nin sessiz kaldığı o anlar kısa sürede viral oldu.