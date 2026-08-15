TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) üst düzey komuta kademesine ilişkin yeni görev dağılımı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan 205 general ve amiral farklı görevlere atandı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Buna göre; 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığına, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Gültekin Yaralı 2'nci Ordu Komutanlığına, MSÜ Rektör Yardımcısı Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanlığına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç Genelkurmay Başkanlığı emrine, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Mustafa Kaya Donanma Komutan Yardımcılığına, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar Amfibi Kolordu Komutanlığına, Deniz Harp Okulu Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul Kuzey Deniz Saha Komutanlığına, MSÜ Rektör Yardımcısı Koramiral Erhan Aydın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvveti Komutanı, Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Yaşar Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Ergin Dinç Hava Eğitim Komutanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ertunç Ertufanlı Hava Savunma Komutanı, Harekât Başkanı Tümgeneral Ertan Uzun Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanı, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Vedat Öncel 2'nci Ana Jet Üs ve Uçuş Eğitim Okul Komutanı oldu.

Görev yerleri yeniden belirlenen general ve amirallerin listesi şu şekilde;