Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri - Son Dakika
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Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri

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Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yöneticilerden Oğuz Çetin, transfer döneminin sonuna kadar yeni hamlelerin gelebileceğinin sinyalini verdi.

Fenerbahçe Yöneticisi Oğuz Çetin, sarı-lacivertli takımın transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ GELİŞMEYE AÇIK OLUN"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, taraftarlara seslenerek, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer dönemi bitene kadar her türlü gelişmeye açık olun" dedi.

Oğuz Çetin'in bu açıklaması, Fenerbahçe'nin transfer dönemi kapanmadan kadrosuna yeni isimler katabileceğinin mesajı olarak değerlendirildi.

Oğuz Çetin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri - Son Dakika
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