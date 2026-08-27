Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü

Afyonkarahisar’da cadde üzerinde pamuk şeker satarak geçimini sağlamaya çalışan engelli bir vatandaş, zabıta ekiplerinin fiziksel şiddetine uğradı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen ve bir zabıtanın engelli satıcıyı darp ettiği anları içeren görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepkiye yol açtı. Zabıtanın engelli adamı tekme tokat darp ettiği görüldü.

ZABITALAR GÖREVDEN ALINDI

Görüntülerin tepki toplamasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak harekete geçtiğini duyurdu. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatıldığını belirten belediye, şiddet uygulayan zabıta memurlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.