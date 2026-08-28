AK Parti\'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan\'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, kamuoyunda süregelen erken seçim tartışmalarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Erken seçimin gündemlerinde olmadığını vurgulayan Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için gerekirse "teknik bir tarih düzenlemesi" yapılabileceğinin sinyalini verdi.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamındaki yeni programın detaylarını paylaştı. AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü ve Malazgirt Zaferi anma etkinliklerini değerlendiren Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kararlılık vurgusuna dikkat çekti.

"GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK, HİZMET VAR"

Bir basın mensubunun erken seçim tartışmaları ve miting takvimine yönelik sorusunu yanıtlayan Büyükgümüş, AK Parti teşkilatlarının her an seçime hazır bir yapıda çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biz seçim varmış, yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir, onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var."

İL BAŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE KONGRE TAKVİMİ

Parti içerisindeki bayrak değişimlerine ve teşkilat çalışmalarına da değinen Büyükgümüş, AK Parti’deki süreçlerin nezaketle yürütüldüğünü ifade etti: