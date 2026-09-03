İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla 2 işçi kurtarılırken, toprak altında kalan 1 işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Şamlar Mahallesi'ndeki olayda 3 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

2 İŞÇİ GÖÇÜKTEN KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre olay Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 

Yapılan ilk çalışmada Tolga Yağşı (23) toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Ekiplerin Ferdi Yağşı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Başakşehir, İstanbul, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Marmara’da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Pınar Altuğ 52 oldu Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
Beşiktaş’ın yıldızı İstanbul’u böyle keşfediyor İETT’ye binip Taksim’e gitti Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'u böyle keşfediyor! İETT'ye binip Taksim'e gitti
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü

11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:27
Bankalar düğmeye bastı Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak
Bankalar düğmeye bastı! Bu işlemleri yapanların kartı kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:04:16. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement