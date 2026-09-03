İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük! 1 işçi aranıyor

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Şamlar Mahallesi'ndeki olayda 3 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

2 İŞÇİ GÖÇÜKTEN KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre olay Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 1 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan ilk çalışmada Tolga Yağşı (23) toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Ekiplerin Ferdi Yağşı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.