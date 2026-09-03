Sınır komşumuzda salgın boyut değiştirdi! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış - Son Dakika
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Sınır komşumuzda salgın boyut değiştirdi! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış

Sınır komşumuzda salgın boyut değiştirdi! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış
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Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarındaki artış sürüyor. Son bir haftada 58 yeni vakanın belirlenmesiyle toplam vaka sayısı 290’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24’e yükseldi. Virüsün 69 belediyede görüldüğü belirtilirken, ölenlerin tamamının 65 yaş üstü olduğu açıklandı.

Yunanistan'da Batı Nil virüsü salgını etkisini artırmaya devam ediyor. Ülkede son bir haftada 58 yeni vakanın tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 290'a ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

HASLALARIN ÇOĞU 65 YAŞ ÜSTÜ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, tespit edilen 290 vakanın sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı. Toplam vakaların 199'unda ensefalit, menenjit veya akut flask paralizi gibi ağır merkezi sinir sistemi tutulumu görüldü. 91 vakanın ise hafif belirtiler gösterdiği ya da merkezi sinir sistemi etkilenimi yaşamadığı kaydedildi. Diğer yandan, 2 Eylül itibarıyla yaşamını yitiren 24 hastanın tamamının 65 yaş üstü bireylerden oluştuğu açıklandı.

VIRÜS 69 BELEDİYEYE YAYILDI: ATTİKA BÖLGESİ RİSK ALTINDA

Salgının coğrafi dağılımına ilişkin raporda, vakaların ülke genelinde 20 bölgesel birime bağlı toplam 69 belediyede görüldüğü aktarıldı. Özellikle başkent Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinde virüs dolaşımının önceki yıllara kıyasla çok daha yoğun seyrettiği vurgulandı. Sağlık yetkilileri, önümüzdeki süreçte mevcut alanların yanı sıra yeni bölgelerde de vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

EODY'DEN KİŞİSEL KORUNMA VE SİVRİSİNEKLE MÜCADELE ÇAĞRISI

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, salgının yayılımını durdurmak ve kontrol altına almak için yürütülen çalışmalara dikkat çekildi. Kurum; epidemiyolojik takibin kesintisiz sürdürülmesi, sivrisineklerle mücadele programlarının sıkılaştırılması ve vatandaşların bireysel korunma önlemlerini artırmasının kritik önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: AA

Batı Nil Virüsü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır komşumuzda salgın boyut değiştirdi! Vaka ve ölü sayısında korkutan artış - Son Dakika

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