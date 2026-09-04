Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı

Onuachu Trabzon\'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Amedspor karşılaşmasının ardından gittiği İngiltere'den ailesiyle birlikte Trabzon'a döndü. Havalimanında yeni transfer Franculino Dju'yu karşılamak için bekleyen taraftarları ve basın mensuplarını karşısında gören Onuachu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, kısa süreli İngiltere ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte Trabzon'a döndü. Amedspor karşılaşmasının ardından İngiltere'ye giden Onuachu, Trabzon Havalimanı'na geldiğinde beklemediği bir kalabalıkla karşılaştı.

KALABALIĞI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Trabzonspor taraftarları ve basın mensupları, bordo-mavili ekibin yeni transferi Franculino Dju'yu karşılamak için havalimanında bekliyordu.

Ailesiyle birlikte terminalden çıkan Onuachu, karşısındaki kalabalığı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Golcü futbolcunun yüz ifadesi kameralara yansıdı.

TARAFTARLAR FRANCULINO'YU BEKLİYORDU

Onuachu'nun gelişiyle aynı saatlerde havalimanında bulunan bordo-mavili taraftarların asıl beklediği isim ise 17 milyon euroluk yeni transfer Franculino Dju oldu. Onuachu'nun kendisini bir anda kalabalığın karşısında bulduğu anlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Trabzonspor, İngiltere, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
Kılıçdaroğlu’na İzmir’de protesto Restorana girerken yuhaladılar Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar

08:00
Türkiye’nin dev zincir marketine milyonluk fatura Tutar belli oldu
Türkiye'nin dev zincir marketine milyonluk fatura! Tutar belli oldu
07:40
Sapığın kirli oyununu annenin dikkati bozdu Son buluşma polisle oldu
Sapığın kirli oyununu annenin dikkati bozdu! Son buluşma polisle oldu
07:31
Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti’ye geçti
Yüreğir Belediyesi, mahkeme kararıyla AK Parti'ye geçti
07:19
Le Pen yasaklayacağını söyledi, Fransız kadınlar başlarını örtmeye başladı
Le Pen yasaklayacağını söyledi, Fransız kadınlar başlarını örtmeye başladı
07:00
Silivri’deki facia göz göre göre gelmiş Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan
Silivri'deki facia göz göre göre gelmiş! Gözcü yok, dümende bir günlük kaptan
06:50
Tel Aviv’in uykularını kaçıran senaryo Suriye de Mekke İttifakı’na katılabilir
Tel Aviv'in uykularını kaçıran senaryo! Suriye de Mekke İttifakı'na katılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 08:26:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Onuachu Trabzon'a döndü! Havalimanında gördüklerine inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement