MSB: Karadeniz'de şüpheli cisimler imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSB: Karadeniz'de şüpheli cisimler imha edildi

MSB: Karadeniz\'de şüpheli cisimler imha edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı 7/24 kesintisiz keşif ve gözetleme yapıldığını; İHA veya KİDA olabileceği değerlendirilen 5 şüpheli cismin SAS timlerince imha edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı keşif ve gözetleme faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü, farklı bölgelerde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimlerin SAS timlerince imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla Karadeniz'de keşif ve gözetleme faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin, İHA veya Kamikaze İnsansız Deniz Aracı olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu cisimlerin SAS timleri tarafından yerinde başarıyla imha edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, İhlas Haber Ajansı, Denizcilik, Karadeniz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Karadeniz'de şüpheli cisimler imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı Hesaplar değişebilir Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

10:12
Ünlü sunucu fena yakalandı Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
Ünlü sunucu fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
08:51
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran, Kuveyt’i füze ve İHA’larla vurdu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 10:20:39. #7.13#
SON DAKİKA: MSB: Karadeniz'de şüpheli cisimler imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement