Maraş'ta Okul Saldırısı Davasının İlk Duruşması Yarın - Son Dakika
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Maraş'ta Okul Saldırısı Davasının İlk Duruşması Yarın

Maraş\'ta Okul Saldırısı Davasının İlk Duruşması Yarın
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Kahramanmaraş'ta Ayla Kara adlı öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması yarın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Saldırganın tutuklu anne ve babasının duruşmaya, bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS aracılığıyla katılması bekleniyor.

10 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin yargı sürecinde kritik güne gelindi. Saldırganın anne ve babası hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın saat 09.00'da görülecek.

OKUL SALDIRISINDA 1 ÖĞRETMEN VE 9 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci ise yaralandı. Olayın ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırganın anne ve babası hakkında da dava açıldı.

BABAYA "OLASI KASTLA ÖLDÜRME" SUÇLAMASI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede saldırganın babası Uğur Mersinli'ye "olası kastla öldürme" ve "6136 sayılı Yasaya Muhalefet" suçlamaları yöneltildi. Saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılamanın başlaması için duruşma günü belirlendi.

Maraş'ta Okul Saldırısı Davasının İlk Duruşması Yarın

İLK DURUŞMA YARIN SAAT 09.00'DA

Öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması yarın saat 09.00'da Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmayla birlikte saldırganın tutuklu anne ve babasının yargılanmasına başlanacak.

ANNE VE BABA SEGBİS'LE İFADE VERECEK

Mahkeme, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin ilk duruşmaya katılımı için bulundukları ceza infaz kurumlarına müzekkere yazdı. İki sanığın bulundukları ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanması bekleniyor. Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin ifadelerini de SEGBİS üzerinden vermesi bekleniyor.

GÖZLER İLK DURUŞMAYA ÇEVRİLDİ

Türkiye'yi sarsan okul saldırısının ardından yürütülen soruşturmayla hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama aşamasına geçildi. 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin davada, anne ve babanın kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı yapacağı savunmalar ilk duruşmanın öne çıkan başlıklarından biri olacak.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maraş'ta Okul Saldırısı Davasının İlk Duruşması Yarın - Son Dakika

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