Kozluk'ta Epilepsi Nöbeti: 16 Yaşındaki Çocuk 8. Kattan Düşerek Öldü - Son Dakika
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Kozluk'ta Epilepsi Nöbeti: 16 Yaşındaki Çocuk 8. Kattan Düşerek Öldü

Kozluk\'ta Epilepsi Nöbeti: 16 Yaşındaki Çocuk 8. Kattan Düşerek Öldü
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Batman'ın Kozluk ilçesinde epilepsi nöbeti geçirdiği iddia edilen 16 yaşındaki R.E., dengesini kaybederek 8. kattan düştü. Ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen feci olayda, epilepsi nöbeti geçirdiği sırada dengesini kaybeden 16 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

NÖBET GERÇİRDİ, 8. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki R.E., evinde bulunduğu sırada epilepsi nöbeti geçirdi. Nöbet esnasında kontrolden çıkarak dengesini kaybeden genç, 8’inci kattaki dairenin penceresinden/balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Kozluk'ta <a class='keyword-sd' href='/epilepsi-2/' title='Epilepsi'>Epilepsi</a> Nöbeti: 16 Yaşındaki <a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> 8. Kattan Düşerek Öldü

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı R.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaşanan acı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kozluk'ta Epilepsi Nöbeti: 16 Yaşındaki Çocuk 8. Kattan Düşerek Öldü
Kozluk'ta Epilepsi Nöbeti: 16 Yaşındaki Çocuk 8. Kattan Düşerek Öldü
Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Epilepsi, Epilepsi, Batman, Kozluk, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozluk'ta Epilepsi Nöbeti: 16 Yaşındaki Çocuk 8. Kattan Düşerek Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozluk'ta Epilepsi Nöbeti: 16 Yaşındaki Çocuk 8. Kattan Düşerek Öldü - Son Dakika
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