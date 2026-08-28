Melih Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt - Son Dakika
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Melih Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt

Melih Gökçek\'ten "Almanya\'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
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Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da kurdukları şirket üzerinden 18 daireli bir bina satın aldıklarını, 8,5 milyon euroluk AVM anlaşması yaptıklarını ve Türkiye'den hesaba milyonlarca euro transfer edildiğini iddia etti. Taşınmazları yerinde görüntüleyen Ağırel'in suçlamalarına yanıt veren Melih Gökçek ise iddiaları kesin bir dille reddedip "iftira" olarak nitelendirerek Ağırel hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’da paravan bir şirket üzerinden milyonlarca euroluk gayrimenkul alımları ve para transferleri gerçekleştirdiğini iddia etti. Ağırel’in Düsseldorf’taki 18 daireli bina ve 8,5 milyon euroluk AVM anlaşması iddialarına Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi. İddiaları "iftira" olarak nitelendiren Gökçek, konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

Murat Ağırel, Onlar TV'de yayınlanan programında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki ticari faaliyetlerine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Almanya'ya giderek söz konusu gayrimenkulleri yerinde görüntülediğini belirten Ağırel; şirket kayıtları, banka hareketleri ve satış sözleşmelerine dayandırdığı iddialarında yüksek tutarlı para trafiğine dikkat çekti.

MİLYONLARCA EUROLUK TRANSFER İDDİASI

Ağırel’in öne sürdüğü bilgilere göre, Melih Gökçek’in gelini Hülya Gökçek 2022 yılında Almanya’da şirket kurulması amacıyla Filiz Polat İşler’e vekalet verdi. Bu vekalet doğrultusunda Köln merkezli 30 bin euro sermayeli "HAMAG" isimli bir şirketin kurulduğu iddia edildi. Şirketin herhangi bir çalışanı ve cirosu bulunmamasına rağmen Türkiye’den yüksek tutarlarda para transfer edildiğini ileri süren Ağırel, paylaştığı belgelere dayanarak 2023 yılında şirket hesabına önce 722 bin euro, ardından da 3 milyon 857 bin euro aktarıldığını savundu. Ağırel, Türkiye’den gönderildiğini iddia ettiği bu paraların kaynağını sordu.

DÜSSELDORF'TAKİ BİNA VE AVM ANLAŞMASI İDDİALARI

HAMAG şirketi üzerinden yürütüldüğü iddia edilen gayrimenkul alımları ve girişimleri şu detaylarla gündeme geldi:

  • 18 daireli bina iddiası: Düsseldorf’ta yer alan 18 daireli bir binanın HAMAG üzerinden 3 milyon 857 bin euroya satın alındığı öne sürüldü. Yurt yapılmasının planlandığı ileri sürülen taşınmaz için 500 bin euronun üzerinde tadilat harcaması yapıldığı ve toplam maliyetin 4,5 milyon euroya ulaştığı iddia edildi.
  • 8,5 milyon euroluk AVM sözleşmesi iddiası: Düsseldorf yakınlarındaki Velbert kentinde 5 dükkan ve 18 daireden oluşan bir AVM'yi almak üzere Hülya Gökçek ile Ahmet Gökçek’in 21 Mayıs 2025’te 8,5 milyon euroluk sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Satın almanın tamamlanamadığı, ancak fesih ve aracı ödemeleri sebebiyle 500 bin euro ödendiği iddia edildi.
  • Lüksemburg'da alışveriş merkezi iddiası: Ağırel ayrıca Gökçek ailesinin Lüksemburg’da bulunan 280 milyon euro değerindeki Massen Shopping Center’ı satın almak amacıyla görüşmeler yürüttüğünü iddia etti.

MELİH GÖKÇEK: MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ

İddiaların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Murat Ağırel’in yayınındaki öne sürülen bilgileri "iftira" olarak nitelendirdi. 

Ağırel’i bazı avukatlar ve FETÖ bağlantılı hesaplar tarafından desteklenmekle suçlayan Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Şehit MİT mensuplarımızın kimliklerini deşifre ettiğin için dört yıl sekiz ay hapis cezası aldın. Daha önce oğlum Osman Gökçek hakkında ortaya attığın tüm iddiaları mahkemede kaybettin. Şimdi ise attığın iftiralar nedeniyle kendin yargılanıyorsun. Sana kitap yazdıran ve bu bilgileri veren 'abilerin' kaç konuda ABB’de vurgun yaptılar... Eğer Mansur Yavaş’ın hukuk gücüne güvenerek hareket ettiysen, vay hâline! Allah’ın izniyle, ortaya attığın bu iddiaları da mahkemede kaybettiğin zaman sakın yanımıza gelip af dileme. Attığın iftiraların hesabını hukuk önünde sonuna kadar soracağım. Mahkemede görüşürüz..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Murat Ağırel, Melih Gökçek, Politika, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Y T Y T:
    Melih buzuklemis 7 2 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Almanya'ya gerek yok Türkiye dekiler yeterde artar bile ... 7 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bunlarda herkesi kendileri gibi zannediyor 5 3 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    patlatırlar jeliboncu 6 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    mahkemeye vermeyecek tabi yoksa doğrulukları ortaya çıkacak hahaha 1 0 Yanıtla
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