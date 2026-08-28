Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika
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Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. Akış verdiği ilk ifadede üyelerin kendi hesaplarından bağımsız reklam paylaşımı yapamadığı iddiasına "kısmen doğru" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, tutuklandı. 

MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Akış hakkında "müstehcenlik" suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilmişti. Akış, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve kanunda öngörülen cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklandı. Ayrıca Akış'ın ilk ifadeleri de ortaya çıktı ve Manifest üyelerinin çalışma şartlarına ilişkin basına yansıyan iddialara tek tek yanıt verdi.

Akış, özellikle grup üyelerinin bağımsız olarak reklam anlaşması yapamadığı yönündeki iddianın tamamen yanlış olmadığını belirterek, "kısmen doğrudur" ifadesini kullandı.

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

"REKLAMLI PAYLAŞIM YAPAMAYACAKLARI İDDİASI KISMEN DOĞRU"

Tolga Akış, Manifest üyelerinin kendi hesaplarında bağımsız reklamlı paylaşım yapmasına yönelik kısıtlama bulunduğunu kabul etti.

Akış, ifadesinde "Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik" dedi.

SÖZLEŞMEYE UYMAYANA CEZAİ ŞART

Cezai şartın miktarını hatırlamadığını belirten Akış, uygulanacak tutarın grup üyesinin kazancına göre belirlendiğini söyledi.

Akış, "Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktar cezai şart vardır" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE TATİL YAPMA ZORUNLULUKLARI YOK"

Manifest üyelerinin Tolga Akış ile birlikte tatile gitmek zorunda olduğu yönünde de iddialar ortaya atılmıştı.

Akış bu iddiayı kabul etmedi ve gündeme gelen fotoğraf ile videoların yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştirilen bir günlük toplu tatilde çekildiğini söyledi.

"Basında çıkan grup üyelerinin tatilde benimle tatil yapma zorunluluğu iddiası da yanlıştır" diyen Akış, görüntülerin zorunlu bir tatille bağlantılı olmadığını savundu.

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

HASTAYKEN SAHNEYE ÇIKARILDI İDDİASINA YANIT

Akış'ın ifadesinde öne çıkan bir başka konu, Manifest üyelerinin hasta oldukları zamanlarda sahneye çıkmaları için baskı gördükleri iddiası oldu.

Bu iddiayı da reddeden Akış, Yenikapı konserinde yaşanan bir olayı örnek gösterdi.

Hilal isimli grup üyesinin kendi isteğiyle konsere geri dönmek istediğini söyleyen Akış, iki doktordan açık şekilde onay almadan Hilal'i yeniden sahneye çıkarmadığını belirtti.

Akış, "Hilal'e de defalarca istersen sahneye çıkmak zorunda olmadığını söyledim" dedi.

GELİRLERİN YÜZDE 60'I GRUP ÜYELERİNE

Tolga Akış, Manifest'in gelir paylaşım sistemini de anlattı. Akış'ın beyanına göre elde edilen gelirin yüzde 60'ı Manifest üyelerine eşit miktarda dağıtılırken yüzde 40'ı şirketin Manifest proje giderlerine ayrılıyor.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Akış, ifadesinin sonunda hesaplarını suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanmadığını savundu. Gözaltına alındığında telefon şifresini kendi isteğiyle teslim ettiğini belirten Akış, banka hesapları ve telefonunun incelenmesiyle söylediklerinin doğrulanacağını ileri sürdü.

Tolga Akış, Manifest, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Tolga Akış Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    bu gruba illet oluyorum 2 1 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    Çökmeyin adama. 1 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    her türlü müzik grubunun özgürce konser verebileceği, her türlü fikrin özgürce konuşulabilecegi bir ülke olacağız birgün ben buna inanıyorum.. 1 1 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü Gökhan Ülkü:
    Ne saçma bir soru- cevap.. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi - Son Dakika
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