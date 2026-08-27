Mekke'de saat kulesine yıldırım isabet ett,
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili oln şiddetli yağış ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kabe'nin hemen yanındaki devasa Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım isabet etti. Gökyüzü o anlarda tamamen aydınlanırken, nefes kesen ve ürkütücü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sırasında, Kabe'nin hemen yanındaki devasa Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım isabet etti.
Gökyüzünü tamamen aydınlatan o nefes kesen ve ürkütücü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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