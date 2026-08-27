Mekke\'de saat kulesine yıldırım isabet ett,

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sırasında, Kabe'nin hemen yanındaki devasa Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım isabet etti.

Gökyüzünü tamamen aydınlatan o nefes kesen ve ürkütücü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.