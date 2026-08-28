Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri - Son Dakika
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Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor\'un Avrupa\'daki rakipleri
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Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Marsilya ve Bayer Leverkusen gibi güçlü ekiplerle eşleşirken, Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor'un rakipleri arasında Freiburg ve Kızılyıldız yer aldı. İşte detaylar...

Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından netleşti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 8 farklı takımla karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde 6 farklı rakiple mücadele edecek.

Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

  • Marsilya (İç saha)
  • Bayer Leverkusen (Deplasman)
  • Union Saint- Gilloise (İç saha)
  • Celtic (Deplasman)
  • Crystal Palace (İç saha)
  • Omonia (Deplasman)
  • Hapoel Beer Sheva (İç saha)
  • Hoffenheim (Deplasman)

BEŞİKTAŞ 8 FARKLI RAKİPLE KARŞILAŞACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş böylece Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel Beer Sheva'yı sahasında ağırlarken; Bayer Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim ile deplasmanda oynayacak.

AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 16-17 EYLÜL'DE

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması 28 Ocak 2027'de tamamlanacak.

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda edecek. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

AVRUPA LİGİ FİNALİ FRANKFURT'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-27 sezonunun final karşılaşması 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde oynanacak.

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ

  • Freiburg (İç saha)
  • Kızılyıldız (Deplasman)
  • KuPS (Deplasman)
  • Hearts (İç saha)
  • Jablonec (İç saha)
  • CSKA Sofya (Deplasman)

TRABZONSPOR 6 MAÇA ÇIKACAK

Bordo-mavililer Konferans Ligi lig aşamasında 3 iç saha ve 3 deplasman olmak üzere toplam 6 karşılaşmaya çıkacak. Trabzonspor; Freiburg, Hearts ve Jablonec'i sahasında ağırlayacak. Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak.

Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri

KONFERANS LİGİ 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 15 Ekim 2026'da oynanacak. Altı haftadan oluşan lig aşaması 17 Aralık 2026'da sona erecek. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar play-off oynayacak, ilk 24'ün dışında kalan ekipler ise Avrupa'ya veda edecek.

KONFERANS LİGİ FİNALİ İSTANBUL'DA

2026-27 UEFA Konferans Ligi finali 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.

MAÇ PROGRAMI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Beşiktaş ve Trabzonspor'un lig aşamasındaki maçlarının kesin tarihleri ve başlama saatleri UEFA'nın açıklayacağı fikstürle netleşecek. Fikstürün en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

TSG 1899 Hoffenheim, Trabzonspor, Leverkusen, Konferans, Gilloise, Freiburg, Freiburg, Beşiktaş, Marsilya, Türkiye, Celtic, Eylül, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuralar çekildi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    biride fenerin kurasindan zor demis. gelde buna s.ligini anlat. 7 5 Yanıtla
  • can ışıldar can ışıldar:
    bu ne bee sampiyonlar ligine mi kaltildik ? 5 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    çok devler miş 3 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bu takimlardan hangisi atleticodan liverpooldan romadan Aston villa Dan villereal den daha iyi ?? 3 1 Yanıtla
    the şahin the şahin:
    Crystal palas Bayern Leverkusen Roma Villarrealden daha iyi 0 0
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