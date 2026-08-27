73 Yaşındaki Kadın Balkonda Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 73 yaşındaki N.Y., evinin balkonunda asılı halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Esenler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Y.'yi evinin balkonunda asılı halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 73 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. N.Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.