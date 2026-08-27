Giydiği tişört nedeniyle tekme tokat dövüldü

Brezilya'da bir üniversitede Nazi örgütü Waffen SS'in kafatası (Totenkopf) amblemini taşıyan tişörtle kampüse gelen bir öğrenci, diğer öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

ACIMADAN DÖVDÜLER

Duruma öfkelenen kalabalık grup ile öğrenci arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öğrenciler, şahsı tekme ve tokatlarla darp etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.