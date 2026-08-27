Çakarlı araç kullandılar, yetmedi klip çektiler - Son Dakika
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Çakarlı araç kullandılar, yetmedi klip çektiler

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İstanbul'da çakarlı araçlarıyla makas atıp trafiği tehlikeye atan, emniyet şeridini kullanan şahıslar bununla da yetinmedi. Trafik kurallarını alt üst eden şahıslar, o anları klipleştirip sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’da yetkisiz çakar lamba takılı araçlarıyla trafiği birbirine katan sorumsuz sürücü büyük tepki topladı. Trafikte art arda makas atarak sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan ve emniyet şeridini usulsüzce ihlal eden şahıslar, kuralları hiçe sayarak yollarda dehşet saçtı.

KLİP HALİNE GETİRDİLER

Yaptıklarıyla yetinmeyen şahıslar, tehlike dolu o anları kayda alıp müzik eşliğinde klip haline getirerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. 

İstanbul, 3. Sayfa, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çakarlı araç kullandılar, yetmedi klip çektiler - Son Dakika

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