Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba - Son Dakika
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Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba

Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticilerden Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu'nun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinin belli olmasının ardından tepkileri dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi heyecanı tamamlandı ve temsilcimiz Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri netleşti. 

GALATASARAY'A DEV RAKİPLER

Sarı-kırmızılılar; Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK ile eşleşerek oldukça zorlu bir kura çekti.

ÖZBEK VE EKİBİNİN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Kura çekim salonunda yer alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticiler Eray Yazgan ve Abdullah Kavukcu'nun, rakiplerin açıklanmasının ardından verdikleri tepkiler dikkatlerden kaçmadı. Avrupa'nın dev ekipleriyle aynı gruba düşülmesinin ardından sarı-kırmızılı kurmayların yüzlerindeki tedirgin ifade canlı yayın kameralarına yansıdı.

İşte o anlar:

Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba

UEFA Şampiyonlar Ligi, Abdullah Kavukcu, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Orhan Cat Orhan Cat:
    hadi simdi transfer yapmayinda gorim sizi 2 0 Yanıtla
  • 5252sezgin 5252sezgin:
    bir Galatasaraylı olarak maalesef bu sene çok üzecekler bizi. bu suratsızlar doğru dürüst transfer yapmadı, bunun cezasını fena ödetecekler 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba - Son Dakika
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