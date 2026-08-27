Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ve Haluk Levent'in tutuklanmasıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

BAKAN GÜRLEK'TEN "AHBAP" AÇIKLAMASI

Vatandaşların iyi niyetinin suiistimal edildiğini belirten Gürlek, toplanan yardım paralarının kişisel hesaplara aktarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığını ifade etti. tv100'de konuşan Gürlek, elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşeceğini ve ilerleyen günlerde yeni gözaltı dalgalarının yaşanabileceğini söyledi.

"BAZI ÜNLÜLER, 'DEVLET KURUMLARI ÇALIŞMIYOR' ALGISI ÇİZDİ"

Ahbap soruşturması derinleşebilir. Deprem zamanında bazı ünlüler, “Devlet kurumları çalışmıyor.” algısı çizerek Ahbap'a yönlendirdiler insanları. Savcılık ifadelerini aldı. Hepsi, “Haluk Levent'e güvendik, kandırdı bizi.” dediler. Haluk Levent bir kumar sarmalına düştü.

"YENİ DALGALAR OLABİLİR"

Deprem zamanı toplanan para 245 milyon dolar. Burada bir sistem kurulmuş, Haluk Levent taşınmazları üçüncü şahıslara devrediyor.

İnsanlarımız elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı. Vatandaşlarımızın iyi niyetleri suiistimal edildi. Soruşturma derinleşecektir. Yeni dalgalar olabilir.