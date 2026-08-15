Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar - Son Dakika
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Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon\'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
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Trabzon'da amatör futbol kulüpleri, lige katılım ücretlerinin yüksekliği nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi. Kulüpler, ücretlerde yeni bir düzenlemeye gidilmemesi halinde liglere katılmayacaklarını bildirirken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan randevu talep edilmesi kararlaştırıldı.

Trabzon'da amatör futbol kulüplerinin lige katılım ücretleriyle ilgili yaşadığı sıkıntılar büyüyor. 61 Saat'in haberine göre kulüpler, yeni sezon için belirlenen lige katılım ücretlerini yüksek buldu. Kulüpler, söz konusu rakamlarda değişiklik yapılmaması halinde liglere katılmayacaklarını açıkladı.

Yaşanan sıkıntının yalnızca Trabzon'a özgü olmadığı, Türkiye genelindeki amatör kulüplerin de benzer sorunlarla karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

MALİYETLER KULÜPLERİ ZORLUYOR

Lige katılım ücretlerinin yanı sıra sezon içerisinde futbolcu maaşları, ulaşım, yemek ve diğer giderlerin de eklenmesi amatör kulüplerin üzerindeki mali yükü artırıyor. Sıkıntı yaşayan kulüplerin bu süreçte Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu da yanlarına aldığı belirtildi.

KRİTİK TOPLANTI 18 AĞUSTOS'TA

Liglerin başlamasına kısa bir süre kala Federasyon Başkanı Zeki Kurt'un 18 Ağustos'ta kulüpleri yeniden bir araya getireceği öğrenildi. Toplantıda takımlara son kararlarının sorulacağı ve liglere katılım konusunda izlenecek yolun netleşeceği belirtildi.

YENİ TURNUVA LİGİ SEÇENEĞİ MASADA

Daha önce gerçekleştirilen toplantıda dikkat çeken bir alternatif de gündeme geldi. Kulüplerin mevcut lige katılmaması durumunda Trabzon'da yeni bir turnuva ligi kurulması seçeneğinin değerlendirildiği aktarıldı. Bu nedenle 18 Ağustos'taki toplantı öncesinde radikal kararların masada olduğu ifade edildi.

HACIOSMANOĞLU'NDAN RANDEVU İSTENECEK

Sürecin bir sonraki aşamasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan randevu talep edilecek. Zeki Kurt'un yapılması planlanan görüşmede Trabzon'daki amatör futbol kulüplerinin yaşadığı sorunları ve mevcut durumu Hacıosmanoğlu'na aktarması bekleniyor.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar - Son Dakika

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