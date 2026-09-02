Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı - Son Dakika
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Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3’üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, binanın balkon korkuluklarından tırmanarak 2’nci kata ulaşan kişi tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında yer alan 5 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşmek üzere olan kız çocuğunu yakınları tuttu.

KATLARI TIRMANARAK KURTARDI

Durumu gören çevredekiler de çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Bazı kişiler merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi zemin kattan itibaren balkon korkuluklarına tutunarak 2’nci kata kadar tırmandı. Ardından, kız çocuğunu tutarak 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı.

Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

O ANLAR KAMERADA

Kız çocuğunun kurtarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Tebrik ederim güzel ülkemin güzel insanı 0 0 Yanıtla
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