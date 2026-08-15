Resmi Gazete\'de yayınlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe kartları yeniden dağıtan devrim niteliğinde bir yönetmelik yayınladı. Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 6 yaşından büyük ve belirlenen kilometre sınırını aşan araçların kiralanması yasaklandı. Tüketicileri mağdur eden yüksek depozito uygulamalarına da üst sınır getirildi.

Ticaret Bakanlığı, oto kiralama sektöründe hizmet kalitesini artırmak, kayıtdışılığın önüne geçmek ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla hazırladığı "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik" düzenlemesini hayata geçirdi. Sektörde dengeleri değiştirecek yeni kararlarla birlikte araç kiralama işletmelerine yetki belgesi şartından yaş sınırına kadar pek çok kritik zorunluluk getirildi.

YAŞI VE KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLARA KİRALAMA YASAĞI

Yeni yönetmelikle birlikte piyasadaki bakımsız ve eski araçların kiralanmasının önüne geçilecek. Klasik araçlar kapsam dışında tutulurken, kiralama filoları için şu sınırlar belirlendi:

Yaş Sınırı: 6 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek.

Kilometre Sınırı: 180 bin kilometreyi aşan araçlar ile elektrikli araçlarda 300 bin kilometrenin üzerindeki taşıtların kiralanması yasaklanacak.

Hasar ve Bakım Engeli: Periyodik bakımları zamanında yapılmamış veya adli/sigorta kayıtlarında ağır hasar kaydı bulunan araçlar filolarda yer alamayacak.

TÜKETİCİYE DEPOZİTO GÜVENCESİ: EN GEÇ 7 GÜNDE İADE!

Sektörde en çok şikayet konusu olan depozito (güvence bedeli) tutarları ve iade süreleri de yasal güvenceye bağlandı. Yapılan düzenlemeye göre:

1 - 6 günlük kiralamalarda: En fazla 3 günlük kira bedeli kadar,

7 - 29 günlük kiralamalarda: En fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek.

Araç sorunsuz bir şekilde teslim edildikten sonra alınan depozito tutarının en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak.

YETKİ BELGESİ VE BİLGİ SİSTEMİ (MKKBS) ZORUNLULUĞU

Ticari amaçla araç kiralayan tüm işletmelerin yetki belgesi alması şart koşuldu. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı, vergi mükellefi olması ve yöneticilerinin mesleki yeterlilik kriterlerini karşılaması gerekecek. Ayrıca bakanlık, tüm kiralama süreçlerini anlık denetleyebilmek adına Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi (MKKBS) kuracak.

FİLO BÜYÜKLÜĞÜ VE ÇEVRECİ ARAÇ ŞARTI

Büyükşehirlerde belirli ilçelerde faaliyet gösteren işletmelere en az 10 araçlık filo bulundurma şartı getirildi. Şirketlerin filolarında aşamalı olarak hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da zorunlu hale getirildi.

YENİ KURALLAR NE ZAMAN UYGULANACAK?

Düzenleme için işletmelere kademeli bir geçiş süreci tanındı: