Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

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Japonya'nın Chiba eyaletinde rekor düzeydeki şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Meteoroloji Ajansı, 12 saatte 348 mm yağış kaydedildiğini ve bunun ağustos ortalamasının yaklaşık 3 katı olduğunu açıkladı.

Japonya'nın Chiba eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Chiba eyaletinde 12 saat içinde 348 milimetre ile rekor seviyede yağış kaydedildiğini ve bu miktarın eyaletin ağustos ayı ortalamasının yaklaşık 3 katı olduğunu duyurdu. Chiba eyaleti yetkilileri; Chiba, Kashiwa, Ichikawa, Sakura ve Yachiyo kentlerinde meydana gelen olaylarda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise hafif yaralandığını bildirdi.

YETKİLİLER, HALKI TEDBİRLİ OLMASI KONUSUNDA UYARDI

Şiddetli yağış ve toprak kayması riskine karşı bölgede verilen en yüksek seviyedeki acil durum uyarısı bu sabah itibarıyla alt seviyelere düşürülürken, olası yeni yağışlara karşı halkın tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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