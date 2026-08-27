Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe\'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki Hırvat kalecinin kalıcı transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin 2023 yılında Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Hırvat file bekçisi, kariyerine Barcelona'da devam edecek. Barcelona, 31 yaşındaki kaleciyi kadrosuna kattığını açıklarken Fenerbahçe de transferi resmen duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic."

Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

74 KEZ FENERBAHÇE KALESİNİ KORUDU

Profesyonel kariyerine NK Zagreb'de başlayan Livakovic, 2015 yılında Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Hırvat ekibinde 292 karşılaşmada kaleyi koruyan deneyimli file bekçisi, 2023 yılında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Livakovic, sarı-lacivertli formayla geçirdiği iki sezonda toplam 74 karşılaşmada görev yaptı.

İSPANYA'YA GERİ DÖNDÜ

Hırvat kaleci, 2025-26 sezonunun ilk yarısını LaLiga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak geçirdi. Sezonun ikinci yarısında ise eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralandı. Fenerbahçe ile yollarını kalıcı olarak ayıran 31 yaşındaki kaleci, Barcelona'ya transfer olarak yeniden İspanya'ya döndü.

Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti - Son Dakika

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