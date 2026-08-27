Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde lise çağındaki kız öğrenci dehşet saçtı. 16 yaşındaki çocuk, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşını falçata ile kolundan yaraladı.

Konya'da A.H. (16) adlı genç kız, kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşı H.E.K.'yi (15) falçata ile kolundan yaraladı.

FALÇATA İLE KOLUNDAN YARALADI

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. A.H. ve arkadaşı H.E.K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.H., falçata ile H.E.K.'yi kolundan bıçakla yaralayıp kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.E.K., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan A.H. ise olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Selçuklu, 3. Sayfa, Selçuklu, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı
Ali Koç’un oğlundan Lyon’da duygusal sözler: Anlatamıyorum Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor
Canlı Kura: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
18:53
Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris maçı 11’i belli oldu Vlahovic kararı
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı 11'i belli oldu! Vlahovic kararı
18:28
Selin vurduğu Nepal’de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
Selin vurduğu Nepal'de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
17:20
Dinamikpay’e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 19:33:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement