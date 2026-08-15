Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Türkiye'nin 39. partisi olarak siyaset sahnesine giren ve çeyrek asrı geride bırakan AK Parti, 25. yaşını Başkent’te düzenlenen özel programla kutladı. Binlerce partilinin katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan törende, zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

BABASININ MÜCADELESİNİ İZLERKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Alanda gösterilen ve AK Parti’nin 25 yıllık siyasi yolculuğu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadele yıllarını anlatan özel sinevizyon filmi, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Sinevizyonda babasının siyaset hayatı boyunca karşılaştığı engelleri, vesayet odaklarına karşı verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları izleyen Esra Albayrak, gözyaşlarına hakim olamadı.

KAFASINI ÇEVİRİP BABASINA BAKTI

Gözyaşlarını silmeye çalışan Esra Albayrak'ın sinevizyon gösterimi esnasında başını çevirerek hemen çaprazında oturan babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bakması da dikkatlerden kaçmadı. Baba-kız arasındaki o sessiz ve duygusal anlar, 25. yıl kutlamalarının en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı.