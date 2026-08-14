Lukaku\'nun Fenerbahçe\'deki forma numarası belli oldu

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde yıldız futbolcunun forma numarası da ortaya çıktı.

GOLLERİNİ 9 NUMARALI FORMAYLA ARAYACAK

İmza töreninde Lukaku'nun isminin yazılı olduğu 9 numaralı Fenerbahçe forması sergilendi. Böylece Belçikalı santrforun sarı-lacivertli takımdaki forma numarası da kesinleşmiş oldu. Fenerbahçe'nin hücum hattındaki yeni yıldızı Lukaku, sarı-lacivertli kariyerinde 9 numaralı formayla sahaya çıkacak.