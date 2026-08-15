Barış Alper\'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in 53. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Çorum FK ise 59. dakikada Alexandros Kyziridis ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, Davinson Sanchez'in hatasının ardından 61. dakikada Jesus Ramirez'in golüyle 2-1 öne geçti. Çorum FK, Kyziridis'in 70. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Galatasaray aradığı beraberlik golünü 90. dakikada Osimhen ile buldu.

BARIŞ ALPER'İN ISLIKLANDIĞI POZİSYON ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşmanın son bölümünde Galatasaray galibiyet golünü ararken tribünlerin Barış Alper Yılmaz'a gösterdiği tepkinin yaşandığı pozisyon ortaya çıktı. Maç 2-2 devam ederken 90+5. dakikada topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına orta yapmak istedi. Ancak milli futbolcunun yaptığı vuruşta top, ceza sahası yerine yedek kulübesine doğru gitti.

TRİBÜNLERDEN ISLIK YÜKSELDİ

Galatasaray'ın galibiyet golü için yüklendiği son dakikalarda Barış Alper'in ortasında topun yedek kulübesine doğru gitmesinin hemen ardından sarı-kırmızılı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Karşılaşma 2-2 sona ererken Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk maçında sahasında 2 puan bıraktı.

İşte o pozisyon:

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS