Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı

Osimhen Galatasaray\'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta 2 gol atan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız, transfer iddialarıyla ilgili soruya "Ben işime bakacağım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz" yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna son 4 yılın şampiyonu olarak giren Galatasaray, ilk hafta karşılaşmasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların iki golünü de kaydeden Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Osimhen, "Bu tür rakipler zor oluyor. Öyle de oldu. Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"

Sezonun zorlu geçeceğini vurgulayan Nijeryalı yıldız, Galatasaray için mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi. Osimhen, "Zor bir sezon olacak. Takım da farkında. Bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyandırma olarak önemli bir maçtı. Oyuncular için de uyandırma oldu. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Taraftarımız inanılmaz bir enerji veriyor, bizi hep destekliyor. Karşılığını vermemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi öncesi momentum kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki ilk maçtan itibaren çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

TRANSFER SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Victor Osimhen'e karşılaşmanın ardından geleceği ve transfer iddiaları da soruldu. Nijeryalı golcünün verdiği yanıt ise dikkat çekti. Osimhen, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in geleceğine ilişkin net bir ifade kullanmayarak "Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz" demesi, transfer konusunda kapıyı tamamen kapatmaması şeklinde yorumlandı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Bence Galatasaray’ı bu sene şampiyon olamayacak. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
AK Parti’ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır’dan sürpriz karar AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
Tarık Mengüç’ten üzen haber Gözler patolojiden gelecek sonuçta Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta
Japonya’da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
10:58
Taraftar “Bam bam bam“ diye seslendi Fatih Tekke’nin verdiği tepki olay oldu
Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
09:57
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 14:33:27. #7.13#
SON DAKİKA: Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.