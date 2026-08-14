Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi - Son Dakika
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Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi

Galatasaray\'a Rafael Leao müjdesi
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Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Rafael Leao için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milan'ın Portekizli yıldız için gelen yoğun ilginin ardından bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine çektiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin daha esnek bir tutum almaya başlaması, sarı-kırmızılıların transferdeki şansını artırdı.

Sky Italia'nın haberine göre Milan, normal şartlarda satış listesinde bulunmayan Rafael Leao konusunda gelen yoğun transfer ilgisinin ardından tutumunu değiştirmeye başladı.

İtalyan ekibinin, Leao'nun yaşadığı sakatlığın ardından Portekizli yıldız için bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü aktarıldı. Milan'ın daha önce Leao için yaklaşık 45 milyon euro gelir beklediği, ancak kulüp başkanı Gerry Cardinale'nin daha yüksek bir bonservis talep ettiği belirtilmişti.

AMORIM'DEN LEAO KARARI

Haberde Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'in de Rafael Leao'nun satılmasını istediği ifade edildi. Daha önce Milan'ın satış listesinde bulunmayan Portekizli futbolcuya yönelik yoğun ilginin, kulüp yönetimini farklı bir değerlendirme yapmaya yönelttiği kaydedildi. Leao'nun yaşadığı son kas sakatlığı da transfer sürecini yeniden hareketlendirdi.

<a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'a Rafael Leao müjdesi

MANCHESTER UNITED MAÇINDA YOK

Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle 15 Ağustos'ta Manchester United ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyecek. Portekizli yıldızın 23 Ağustos'taki Torino karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

GALATASARAY İÇİN FIRSAT DOĞDU

Galatasaray, Rafael Leao için uzun süredir temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldıza sezon başında 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtilmişti. Milan'ın bonservis beklentisini 40-45 milyon euro seviyesine çekmesi, Galatasaray'ın transferdeki pozisyonunu güçlendirebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

ALTERNATİFİ GABRIEL MARTINELLI

Galatasaray'ın sol kanat transferi için gündemindeki tek isim Rafael Leao değil. Sarı-kırmızılıların, Leao'nun yanı sıra Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi de alternatif aday olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde kritik gelişmeler yaşanması beklenirken, Galatasaray'ın Portekizli yıldız için ısrarını sürdürmesi bekleniyor.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi - Son Dakika

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