Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti

Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı\'nın görev yeri değişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki yeni görev dağılımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlarla çok sayıda general ve albay bir üst rütbeye terfi ederken, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu illerde jandarma komutanları değişti. Sahil Güvenlik Komutanlığında ise üst düzey rütbe ve görev değişiklikleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında önemli terfi ve görev değişiklikleri yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığında 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltilirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Diyarbakır dahil birçok ilde jandarma komutanları değişti.

JANDARMADA 25 İSİM TERFİ ETTİ 

30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Tümgeneral Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe yükseltilirken, Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneral oldu.

Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz ise tuğgeneralliğe terfi etti.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KOMUTANLAR DEĞİŞTİ 

Kararla birlikte önemli il jandarma komutanlıklarında da görev değişikliğine gidildi.

Buna göre;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral İdris Tataroğlu,

Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Tarık Hekimoğlu,

İzmir İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Halil Şen,

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Cengiz Yıldız,

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Ali Gemalmaz atandı.

Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ise Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevine getirildi.

Öte yandan Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzelin de aralarında bulunduğu bazı üst düzey komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

SAHİL GÜVENLİK'TE ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK

Sahil Güvenlik Komutanlığında da rütbe ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Tümamiral Cengiz Fitoz koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Koramiral Cengiz Fitoz, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı (İntibak) görevine getirilirken, Tuğamiral Gökmen Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına, Tuğamiral Alpaslan Baysal Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına atandı.

Tuğamiral Önder Göksel ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Başkanı olarak görevlendirildi.

Kararlarla birlikte Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının üst yönetiminde yeni görev dağılımı oluşturulurken, terfi kararlarının 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik, Diyarbakır, İstanbul, Jandarma, Erzurum, Güncel, Ankara, İzmir, Albay, Albay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş
İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı İstanbul merkezli 2 ilde kurşunlama operasyonu: 8 gözaltı
Piyasalar allak bullak Rüzgar tersine döndü Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Dev giyim markasından veda kararı Yüzde 90 indirime gidildi Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray’da şok ayrılık gelişmesi Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

01:56
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
21:51
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti’de İşte o isimler
3 farklı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'de! İşte o isimler
21:47
Çorum FK’lı bir taraftarın RAMS Park’ta çektiği video ortalığı karıştırdı
Çorum FK'lı bir taraftarın RAMS Park'ta çektiği video ortalığı karıştırdı
21:41
Galatasaray’ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu
21:14
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor
20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar
20:47
AK Parti’nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden gösteri
AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 05:02:31. #7.13#
SON DAKİKA: Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.